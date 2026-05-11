Motorista sofre mal súbito e bate contra ônibus estacionado no PR
Condutor foi encaminhado ao hospital em estado grave após ser reanimado por equipes do Samu
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Um motorista de 56 anos ficou ferido após sofrer um mal súbito ao volante e colidir contra um ônibus estacionado no bairro Colônia Dona Luíza, em Ponta Grossa. O acidente ocorreu na noite do último sábado (9), por volta das 19h, e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com informações da PM, o condutor perdeu o controle do veículo e bateu na traseira do coletivo logo após passar mal.
📰 LEIA MAIS: Agência do Trabalhador de Arapongas oferta 180 vagas de empregos
No local da ocorrência, os socorristas precisaram realizar manobras de reanimação para estabilizar o motorista, que foi encaminhado em seguida a uma unidade hospitalar da região. Familiares relataram às autoridades que o homem possui histórico de problemas cardíacos e faz uso de cateter, o que pode ter contribuído para o mal-estar súbito durante o trajeto.
📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN
O impacto causou danos consideráveis ao carro, mas, como o ônibus estava parado e sem passageiros no momento da colisão, não houve registro de outros feridos. A identidade do motorista não foi revelada e as autoridades aguardam atualizações sobre seu quadro clínico. O trânsito no local foi orientado pelo Departamento Municipal de Trânsito durante o atendimento e a retirada dos veículos envolvidos.