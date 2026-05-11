Motorista sofre mal súbito e bate contra ônibus estacionado no PR

Um motorista de 56 anos ficou ferido após sofrer um mal súbito ao volante e colidir contra um ônibus estacionado no bairro Colônia Dona Luíza, em Ponta Grossa. O acidente ocorreu na noite do último sábado (9), por volta das 19h, e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com informações da PM, o condutor perdeu o controle do veículo e bateu na traseira do coletivo logo após passar mal.



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No local da ocorrência, os socorristas precisaram realizar manobras de reanimação para estabilizar o motorista, que foi encaminhado em seguida a uma unidade hospitalar da região. Familiares relataram às autoridades que o homem possui histórico de problemas cardíacos e faz uso de cateter, o que pode ter contribuído para o mal-estar súbito durante o trajeto.

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O impacto causou danos consideráveis ao carro, mas, como o ônibus estava parado e sem passageiros no momento da colisão, não houve registro de outros feridos. A identidade do motorista não foi revelada e as autoridades aguardam atualizações sobre seu quadro clínico. O trânsito no local foi orientado pelo Departamento Municipal de Trânsito durante o atendimento e a retirada dos veículos envolvidos.