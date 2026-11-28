Uma motorista de 42 anos sofreu fraturas no fêmur e na tíbia após o carro que dirigia rodar na pista e cair em uma valeta na manhã deste sábado (28), em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. O acidente ocorreu na Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel e envolveu um Renault Sandero, conduzido pela vítima, e um Volkswagen Gol, dirigido por um homem.

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De acordo com informações iniciais apuradas no local, o Gol deixava o Contorno Leste pela alça de acesso à rodovia quando atingiu a lateral do Sandero. Com o impacto, o carro da motorista rodopiou e parou dentro de uma valeta às margens da via.

Segundo o subtenente Costa, do Corpo de Bombeiros, o asfalto molhado e escorregadio no momento da colisão pode ter contribuído para a perda de controle da direção. A vítima sofreu ferimentos graves e precisou ser retirada do veículo conforme os protocolos do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate).

O militar destacou que a proximidade com o quartel permitiu um atendimento rápido, fator considerado decisivo para estabilizar a mulher antes do transporte. Conforme o subtenente, fraturas no fêmur exigem atenção redobrada pelo risco de perda sanguínea relevante e evolução para quadro de choque. Após os primeiros socorros, a motorista foi encaminhada ao Hospital Cajuru, em Curitiba, para exames complementares.

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Uma equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) esteve no local para registrar a ocorrência. Na avaliação do Corpo de Bombeiros, situações de chuva exigem cautela extra dos motoristas, já que a pista escorregadia e os vidros embaçados reduzem a aderência e a visibilidade ao volante. Entre as medidas preventivas recomendadas para dias chuvosos estão reduzir a velocidade, manter maior distância do veículo à frente, acender os faróis baixos mesmo durante o dia, evitar freadas bruscas e mudanças repentinas de faixa e redobrar a atenção ao acúmulo de água e ao risco de aquaplanagem. As informações são da Banda

