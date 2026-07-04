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TRÂNSITO

Motorista sobrevive após caminhão ficar destruído em grave acidente no PR

Veículo de carga se partiu em meio à vegetação sob forte neblina

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.07.2026, 10:18:59 Editado em 04.07.2026, 10:23:03
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Motorista sobrevive após caminhão ficar destruído em grave acidente no PR
Autor Acidente aconteceu na manhã deste sábado (04) - Foto: Reprodução/Instagram @grupobr277

Um motorista sobreviveu a um grave acidente na manhã deste sábado (04), no quilômetro 41 da BR-277, na região da Serra do Mar, em Morretes (PR). O caminhão-tanque que ele conduzia tombou e ficou completamente destruído, resultando no bloqueio total da rodovia. (VÍDEO AO FINAL DA MATÉRIA)

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interdição de ambos os sentidos da via ocorre em razão de um grande derramamento de óleo na pista. Até o momento, não há previsão para a liberação do tráfego, pois as equipes de emergência e da concessionária seguem trabalhando na limpeza e segurança do trecho.

As imagens registradas no local logo após o acidente evidenciam a violência do impacto, ocorrido em uma condição de forte neblina na serra. O veículo de carga se partiu em várias partes, com a cabine, o chassi e os tanques sendo arremessados para fora da rodovia, caindo em meio à vegetação às margens da pista.


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Motorista sobrevive após caminhão ficar destruído em grave acidente no PR
AutorFoto: Reprodução/Instagram @grupobr277

Apesar do cenário de destruição quase total da carreta, que impressionou as equipes de resgate, o condutor conseguiu sair com vida.

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Testemunhas que gravaram vídeos no local relataram, com espanto, que o motorista estava consciente e caminhava pela rodovia recolhendo seus pertences pessoais enquanto as ambulâncias prestavam o primeiro atendimento.

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A orientação da PRF é que os motoristas evitem a região até que a pista seja totalmente limpa e liberada.

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