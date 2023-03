Motorista sem CNH morre ao colidir contra carreta na BR-277

Da Redação

A tragédia ocorreu na manhã deste sábado (4)

Um acidente de trânsito, envolvendo um veículo Fiat Palio e uma carreta, resultou na morte de um homem, de 48 anos, na manhã deste sábado (4), no município de Cantagalo, na região central do Paraná. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência.

Segundo a corporação, o motorista do automóvel invadiu a contramão da BR-277 e bateu contra uma carreta. A frente do carro ficou toda destruída por conta da colisão, que, inclusive, causou a morte instantânea do homem.

Ainda conforme a PRF, a vítima fatal não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O condutor da carreta, de 27 anos, não sofreu ferimentos.

O trecho em que a batida aconteceu precisou ser interditado para que os veículos fossem retirados.

