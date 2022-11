Motorista revoltado atropela motociclista e destrói muro de casa

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Caso aconteceu em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC)

Uma confusão no trânsito entre um empresário com uma caminhonete e um motociclista acabou com o rapaz da moto ferido e o muro de uma casa destruído na manhã deste sábado (12). Tudo aconteceu em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). As informações são da Banda B.

continua após publicidade .

A situação começou depois que o motorista de uma Toyota Hilux foi questionado pelo motociclista no trânsito da região central da cidade. O homem, um empresário de 50 anos, alega que não entendeu o que aconteceu inicialmente.

-LEIA MAIS: Jovem de 25 anos é morto na frente de casa; irmão seria o alvo

continua após publicidade .

“Eu estava no Centro de Fazenda, na faixa de pedestre eu passei e o motoqueiro gesticulou do lado da porta. Eu não tinha visto ele, pedi desculpa e segui embora. Ele passou por trás do carro e foi embora. Quando passei, eu acho que ele me seguiu, porque não o vi, ele estourou o meu retrovisor”, contou o empresário, que não se identificou.

Com o retrovisor estourado, o dono da caminhonete resolveu seguir o motociclista. No cruzamento das ruas Nelson Claudino dos Santos com a Rio Xingú, o rapaz da moto parou e houve o acidente.

“Quando cheguei no final da Rua Rio Xingu, não sei o que aconteceu comigo e eu, ao invés de parar, acelerei. Estava nervoso. Eu não fiz nada para ele, não falei nada, passei e fui embora. Ele veio atrás de mim, me estourou o retrovisor e fugiu. Acabei atingindo ele, bati no muro, destruí tudo”, contou o empresário

continua após publicidade .

Segundo o empresário, na hora do nervoso, ele acredita ter pisado no acelerador ao invés de pisar no freio da caminhonete, que é automática. Apesar disso, o homem não se isentou da culpa.

“Ele errou, mas eu errei mais ainda por ter ido atrás dele. Mas eu fui prejudicado porque eu não fiz nada pra ele, ele gesticulou e eu fui embora. Não tinha porquê ele vir atrás de mim e estourar o retrovisor. Não deveria ter ido atrás, mas acabei vindo. De todo modo, não justifica meu erro”, disse o empresário.

O motociclista ficou ferido, mas sem gravidade. Ele foi encaminhado ao hospital. Com o empresário, ficou o prejuízo. “Ele também reconheceu o erro dele no retrovisor. Agora é esperar o seguro e vamos resolver. A gente comete erro, muita coisa na cabeça, e isso vai acumulando e a gente acaba fazendo besteira do nada”, concluiu o empresário

Siga o TNOnline no Google News