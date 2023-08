Motorista que passou por cima de moto após discussão se apresenta

O para-choque e a placa do carro ficaram no local, enquanto a moto ficou parcialmente destruída

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O motorista do Siena que passou por cima de uma motocicleta no bairro Tatuquara, em Curitiba, se apresentou na delegacia nesta quinta-feira (10). O condutor de 28 anos estava acompanhado do advogado.

continua após publicidade

O suspeito permaneceu por aproximadamente 30 minutos na delegacia. Ele ficou em silêncio durante o depoimento.

- LEIA MAIS: Carreta bate contra bitrem durante atendimento de tombamento na BR-376

continua após publicidade

A Polícia Civil afirmou que tem provas que confirmam que o jovem estava dirigindo o carro na hora da confusão.

O para-choque e a placa do carro ficaram no local, enquanto a moto ficou parcialmente destruída. O motoboy não se feriu.

Confusão

A confusão aconteceu na quarta-feira após motorista e o piloto se envolveram em uma discussão de trânsito, o que motivou a ação do condutor.

continua após publicidade

Segundo relatou o motociclista, o motorista do carro atravessou a preferencial e bateu no motociclista ao fazer uma ultrapassagem.

O piloto caiu, se levantou e em seguida começou a discutir com o condutor do carro.

Com informações do RIC Mais

Siga o TNOnline no Google News