Motorista que dirigia pela contramão morre em acidente

Um morador de Maringá, de 40 anos, morreu na noite deste sábado (2) durante um acidente registrado na PR-317, entre Engenheiro Beltrão e o Distrito de Ivailândia. O motorista foi identificado como Claudecir Andreoti Lessa e dirigia um veículo VW Gol, com placas de Maringá, quando colidiu frontalmente com uma caminhonete Toyota Hilux, de Campo Mourão.

O Gol trafegava pela contramão da rodovia. O motorista de uma carreta conseguiu desviar do carro, mas na sequência ocorreu a colisão com a caminhonete que seguia logo atrás da carreta.

A batida entre os veículos foi extremamente violenta e provocou a morte instantânea do maringaense. Na caminhonete, viajava uma família, sendo um casal, dois adolescentes e uma criança. O homem e a mulher sofreram ferimentos leves.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local. O corpo do motorista foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), de Campo Mourão. Patrulheiros da Polícia Rodoviária Estadual irão apurar as circunstâncias do acidente.

Com informações do Corujão Notícias.