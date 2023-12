Motorista que atropelou mulher dirigia sob efeito de álcool, diz PRE

O motorista que atropelou e matou uma mulher de 47 anos na noite de sexta-feira (15), em Sabáudia (PR), dirigia sob efeito de álcool. É o que constatou a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) após a realização do teste de etilômetro feito no local do acidente, na PR-218, em frente a empresa Belagrícola.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: "Ladrão" liga para comerciante e avisa que local será assaltado

Conforme o boletim de ocorrências da PRE, o teste feito no motorista do Fiat Toro, que tem 50 anos, indicou o consumo de 0,05 mg/l de álcool o que configura infração de trânsito. O homem foi autuado no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro que prevê o pagamento de multa, suspensão do direito de dirigir por 12 meses, retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado e recolhimento do documento de habilitação.

continua após publicidade

O ACIDENTE

A mulher transitava pela rodovia quando foi atingida pelo Fiat Toro, que seguia sentido Astorga para Arapongas. O atropelamento foi registrado no km246 em trecho de pista simples e reta. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram ao local mas os socorristas apenas constataram o óbito da mulher.



Siga o TNOnline no Google News