Motorista que atropelou jovem em Cascavel achou que era um cachorro

O suspeito de atropelar e matar a jovem Daiane de Jesus Oliveira, de 28 anos, após ela ter sido agredida por seguranças de uma casa noturna de Cascavel, no Oeste do Paraná, afirmou durante depoimento que acreditou ter atingido um cachorro. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou nesta quinta-feira (1º) mais informações sobre a investigação do caso.

De acordo com o delegado Fernando Mozza, o condutor do carro, de 37 anos, relatou que tentou desviar do grupo de pessoas que fazia sinal para ele parar. Quando percebeu algo no chão, ele acreditou se tratar de um cachorro. “Ele imaginou que seria um animal, alguma coisa, mas não imaginou que seria uma pessoa”, afirmou o delegado.

Ao ser questionado sobre não ter parado o veículo, o suspeito revelou que ficou com medo de ser linchado pelas cinco pessoas que estavam no local. Ainda segundo depoimento, o homem afirmou que descobriu que havia atropelado uma mulher apenas quando viu uma reportagem, após voltar para casa.

A PCPR analisou as imagens das câmeras duas horas antes e duas horas depois do atropelamento de Daiane, para esclarecer alguns fatos. A vítima chegou no local 25 minutos antes, tempo suficiente para que os seguranças tivessem acionado as forças de segurança, uma vez que ela estava cometendo ato obsceno.

O segurança que interveio nas agressões também já compareceu na delegacia e prestou depoimento nesta quinta-feira (1º). Ele é tratado como testemunha, porque, conforme o delegado, sua conduta não foi relevante para o atropelamento seguido de morte.

Já o policial penal, que trabalhava como segurança e é o responsável pelas agressões contra Daiane, deve ser ouvido somente depois de todas as testemunhas. De acordo com Mozza, a conduta do agente penitenciário foi determinante para que a vítima ficasse caída sobre o asfalto antes de ser morta por atropelamento.





