Motorista que atropelou idosa é presa no Paraná; veja o flagrante

A motorista disse que fugiu do local por ter sido ameaçada

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu, no Oeste do Paraná, o veículo que atropelou uma idosa em Guarapuava no domingo (9). Um casal que estava no carro foi preso e encaminhado à Polícia Civil. A motorista disse que fugiu do local por ter sido ameaçada. Assista o flagrante abaixo.

A abordagem ocorreu por volta das 16h de domingo, depois que os policiais rodoviários federais foram informados que os envolvidos no atropelamento não prestaram socorro e se deslocavam pela rodovia.

O carro era conduzido pelo proprietário, um rapaz de 26 anos, e tinha como passageira uma jovem de 24 anos, ambos moradores de Santa Terezinha de Itaipu. Eles assumiram que se envolveram no acidente e contaram que a mulher era quem conduzia o veículo no momento do atropelamento.

A jovem disse que deixou o local por ter sido ameaçada por populares e que se apresentaria à polícia mais tarde. A dupla e o carro, que estava bastante danificado, foram encaminhados à Polícia Civil de Foz do Iguaçu.

Confira o flagrante:

Com informações da Banda B.

