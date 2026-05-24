Motorista quase atropela policiais e bate em ambulância que atendia pedestre morta na PR-170
Após o acidente, o motorista, que estava bêbado, fugiu, mas foi alcançado quatro quilômetros à frente pela Polícia Rodoviária Estadual
Um motorista de 18 anos perdeu o controle do veículo, quase atropelou policiais e bateu em uma ambulância enquanto socorristas atendiam uma pedestre atropelada na PR-170, em Pinhão (PR), na noite deste sábado (23). A pedestre não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após o acidente, o motorista fugiu, mas foi alcançado quatro quilômetros à frente pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e constatado embriagado.
O teste do bafômetro apontou 0,17 miligramas de álcool por litro de ar, índice que configura infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), cujo limite permitido é de 0,04 mg/l. Nenhum profissional de saúde ficou ferido.
No carro havia ainda dois passageiros, um jovem de 19 anos e outro de 24, que foram encaminhados junto ao motorista à Delegacia de Polícia Civil de Pinhão. A polícia tenta identificar o motorista que atropelou a pedestre, já que ele também fugiu do local sem prestar socorro. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.