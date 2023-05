Motorista persegue causador de acidente e é alvo de 30 tiros no PR

Siga o TNOnline no Google News

Um acidente registrado neste domingo (28), na Estrada da Ribeira, entre Curitiba e Colombo, no Paraná, terminou em perseguição e tentativa de homicídio. Um Corsa colidiu contra um Cruze e tentou fugir, no entanto, o motorista lesado pela batida resolveu ir atrás do causador do acidente.

No final da perseguição, um terceiro automóvel apareceu na situação. Um dos ocupantes desembarcou e disparou cerca de 29 vezes contra o Cruze, sendo que dez tiros acertaram o carro. A suspeita é que os passageiros desse terceiro veículo seriam amigos do motorista do Corsa.

"O Corsa fechou ele [motorista do Cruze] lateralmente e ele seguiu esse Corsa até o Santa Cândida. Nesse endereço, este carro [Corsa] juntamente com outro carro, um dos ocupantes desembarcou e efetuou 29 disparos, acertando 10 no Cruze”, contou o cabo Almeida da Polícia Militar.

Dentro do Cruze estavam dois adultos e três crianças que, felizmente, não tiveram ferimentos. As informações são do portal de notícias RicMais.

