Motorista perde o controle e carro cai de viaduto no PR

O veículo envolvido no acidente passava pelo viaduto que dá acesso ao Lagoa Dourada

Um acidente deixou dois irmãos feridos no fim da tarde deste sábado,18, em Ponta Grossa, no Paraná. Segundo informações levantadas no local, o veículo envolvido no acidente passava pelo viaduto que dá acesso ao Lagoa Dourada e, ao invés de virar para a Rua Sebastião Bastos, seguiu em linha reta até cair em cima da linha férrea.

A equipe do Siate foi acionada para atender o condutor e o passageiro. Os homens, de 28 e 31 anos, tiveram ferimentos moderados.

De acordo com informações da reportagem aRede, presente no local, os homens apresentavam sinais visíveis de embriaguez. A Polícia Militar também esteve presente no local.

Embriaguez ao volante

De acordo com a Lei de Trânsito, quem é pego dirigindo embriagado pode pagar multa de R$ 2.934,70, e há ainda a penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Já o registro concentração igual ou superior a 0,34 mg/L resulta em crime de trânsito. A pena a motorista embriagado nesse caso é de seis meses a três anos de detenção.

Com informações aRede.