Motorista perde o controle e bate carro contra muro em Londrina

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Um homem de 71 anos ficou ferido após se envolver em um acidente na noite deste domingo (07), no bairro Jardim Paraíso, em Londrina (PR).

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De acordo com as informações apuradas no local, o motorista, identificado como João Henrique, seguia pela Rua Pelicano quando perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra um muro.

Socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram acionados por volta das 21h30 para atender a ocorrência.

Com o impacto, o condutor sofreu ferimentos nas mãos e relatava fortes dores pelo corpo. Após receber os primeiros atendimentos ainda no local, ele foi encaminhado para a UPA Centro-Oeste para uma avaliação médica mais detalhada.

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As circunstâncias que levaram à perda de controle do veículo não foram informadas. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.

Com informações da Tarobá