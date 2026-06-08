Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
PARANÁ

Motorista perde o controle e bate carro contra muro em Londrina

Homem de 71 anos foi socorrido pelo Siate, do Corpo de Bombeiros, após perder o controle do veículo

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.06.2026, 09:34:56 Editado em 08.06.2026, 09:34:50
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Motorista perde o controle e bate carro contra muro em Londrina
Autor Acidente foi registrado em Londrina - Foto: Tarobá

Um homem de 71 anos ficou ferido após se envolver em um acidente na noite deste domingo (07), no bairro Jardim Paraíso, em Londrina (PR).

-LEIA MAIS: Confronto em Mauá da Serra tem três mortos e apreensão de 2,3 t de maconha

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as informações apuradas no local, o motorista, identificado como João Henrique, seguia pela Rua Pelicano quando perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra um muro.

Socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram acionados por volta das 21h30 para atender a ocorrência.

Com o impacto, o condutor sofreu ferimentos nas mãos e relatava fortes dores pelo corpo. Após receber os primeiros atendimentos ainda no local, ele foi encaminhado para a UPA Centro-Oeste para uma avaliação médica mais detalhada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As circunstâncias que levaram à perda de controle do veículo não foram informadas. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.

Com informações da Tarobá

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito Atendimento Médico jardim paraiso Londrina Segurança Viária sinalização de emergência
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV