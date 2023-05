Motorista perde o controle da direção e invade residência no Paraná

Da Redação

A família teve prejuízos

Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender uma ocorrência na madrugada deste sábado (06). Um motorista perdeu o controle da direção do veículo que conduzia e acabou invadindo uma residência, em Campo Largo, cidade localizada na Região Metropolitana de Curitiba.

Conforme a corporação, o acidente ocorreu logo após o condutor tentar fazer uma curva na Estrada do Cerne. O automóvel saiu da rodovia, entrou na propriedade privada e atingiu o telhado da casa e dois veículos que estavam estacionados.

A equipe de reportagem do Ric Mais conversou com uma moradora do local, que relatou ter se assustado com o fato. “Escutamos o barulho, estávamos dormindo. Quando saímos, já deparamos com o veículo na nossa porta”, disse.

Havia apenas o motorista no carro responsável pelo acidente. O homem não deu detalhes do que tinha acontecido.

Os socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, socorreram a vítima e a encaminharam para um hospital de Curitiba.

O carro, por sua vez, permanece no quintal da família.

Com informações do Ric Mais.

