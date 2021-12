Da Redação

Motorista perde o controle, cai em rio e morre na PR-082

Neste domingo (19), uma motorista de 27 anos perdeu o controle da direção do veículo, caiu de uma ponte no Rio Ligeiro e morreu, segundo informações da PRE. Acidente aconteceu na PR-082, entre Cianorte e Terra Boa.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente foi identificado apenas às 17h, mas provavelmente aconteceu perto das 6h da manhã.

De acordo com indícios que a PRE identificou no local, a jovem trafegava sentido Cianorte a Terra Boa quando perdeu o controle, bateu na mureta de proteção da ponte e acabou caindo no rio.

O carro parou de cabeça para baixo e ficou praticamente submerso. A motorista acabou ficando presa dentro do veículo.

Bombeiros e policiais foram acionados e retiraram a jovem da água, mas ela já estava morta. Não se sabe a causa do acidente. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

