Motorista perde controle, invade contramão e morre em acidente no PR

Um grave acidente registrado na BR-373, em Ponta Grossa, resultou em uma morte e uma pessoa ferida na noite desta segunda-feira (18). Uma caminhonete S-10, que seguia sentido interior do Paraná, invadiu a contramão e bateu de frente com uma van, que estava na faixa sentido Curitiba. Com o impacto, a caminhonete ficou irreconhecível.

A vítima fatal foi identificada como Maurício Antônio Opata, de 39 anos. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Já o condutor da van, de 36 anos, foi resgatado das ferragens e encaminhado ao Hospital Geral Unimed.

A pista da Avenida Souza Naves ficou interditada no local das 19:15h às 22:20h, com o trânsito fluindo por uma via lateral. Nos veículos encontravam-se somente os condutores.

