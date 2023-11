Motorista perde controle e passageiro morre após capotamento no PR

Um grave acidente registrado na madrugada desta quinta-feira (16) na rodovia BR-376, em Alto Paraná, região noroeste do Estado, resultou na morte de um homem e deixou outro ferido moderadamente. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um motorista de 32 anos teria perdido o controle da direção.

De acordo com apurações das autoridades, um veículo Ford Ka, com placas da cidade de Paranavaí, seguia no sentido Nova Esperança-Paranavaí, quando por volta das 03h55 o condutor perdeu o controle, capotou sobre o canteiro central da rodovia e parou na pista contrária.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou socorro às vítimas. O motorista foi atendido e encaminhado para o Hospital Santa Casa em Paranavaí com ferimentos moderados. O passageiro do carro, um homem ainda não identificado, morreu no local.

Além da PRF, equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Instituto Médico Legal e Polícia Científica compareceram no local para atendimento da ocorrência. A PRF investigará as possíveis causas do acidente e tentará descobrir o que causou a perda de controle da direção.

