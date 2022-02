Motorista perde controle e colide contra barranco na PR-986

Da Redação

Um caminhão, com placas de Presidente Prudente (SP), se envolveu em um acidente na PR-986, em Rolândia, por volta das 17h desta quarta-feira (2). Equipes da Polícia Rodoviária atenderam a ocorrência.

continua após publicidade .

De acordo com as informações da corporação, um homem, de 39 anos, trafegava com um caminhão Scania sentido Cambé à Rolândia, quando acabou perdendo o controle da direção e colidiu contra o barranco que fica às margens da pista. O veículo deu um "L" e ocupou a pista de rolamento.

O motorista não sofreu ferimentos.

continua após publicidade .

No mesmo momento, esquipes de socorro estavam atendendo um acidente na BR-369 e, por conta disto, o fluxo de veículos precisou ser desviado para dentro da cidade de Rolândia, já que a PR-986 também estava interditada.