Motorista perde controle do carro e derruba três postes no Paraná

Com o impacto da batida, o poste caiu sobre o veículo e outros dois também foram danificados

Após uma falha mecânica, um motorista perdeu o controle do veículo e derrubou três postes em Curitiba. O caso foi registrado na manhã deste sábado (1º), no Bairro Abranches. As informações são do G1

Segundo o motorista do carro, o veículo apresentou fala mecânica e ele acabou atingindo um poste. Com o impacto da batida, o poste caiu sobre o veículo e outros dois também foram danificados.

Fios de alta tensão pegaram fogo e assustaram moradores da região. Apesar do susto, as chamas foram controladas e ninguém ficou ferido.

Equipes da Companhia Paranaense de Energia (Copel) foram até o local e trabalham nesta sábado (1º) para fazer a substituição dos postes e reestabelecer a energia elétrica da região.

O motorista do carro fez teste de etilômetro que deu negativo, segundo a Polícia Militar (PM).

