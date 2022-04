Da Redação

Motorista perde controle da direção e cai em córrego

Um acidente foi registro na manhã desta quarta-feira (16), próximo à Rodoviária de Curitiba, Paraná. Um condutor perdeu o controle da direção do automóvel e caiu dentro de um córrego.

Uma equipe do Serviço de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi acionada para atender a ocorrência. De acordo com os socorristas, a vítima sofreu uma contusão no ombro. Ele recusou atendimento médico.

Ainda conforme os bombeiros, o motorista alegou que havia mais alguém no carro, mas, após realizarem buscas pelo córrego, ninguém foi encontrado.

A Polícia Militar (PM) também foi acionada para atender a ocorrência.