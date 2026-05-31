Motorista perde controle, bate contra árvore e morre na PR-151

Um homem de 37 anos morreu na manhã deste domingo (31) após o carro que ele dirigia bater violentamente contra uma árvore às margens da rodovia PR-151, no município de São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro do Paraná.

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De acordo com as informações registradas pela Polícia Rodoviária Estadual, a vítima não poderia estar ao volante, pois estava com o direito de dirigir suspenso pela Justiça até março de 2027.

O acidente foi registrado por volta das 07h30. O motorista conduzia um veículo GM Celta, com placas de Matinhos (PR), e viajava no sentido de Wenceslau Braz para São José da Boa Vista. Ao passar pelo quilômetro 137, em um trecho de curva aberta e pista simples, ele perdeu o controle da direção, atravessou a rodovia e colidiu contra uma árvore do lado esquerdo da via.

O impacto causou danos significativos ao veículo e a morte instantânea do condutor. Equipes de resgate da Defesa Civil de Siqueira Campos chegaram a ser acionadas, mas o óbito foi constatado ainda no local.

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A área foi isolada para o trabalho de perícia da Polícia Científica e as investigações da Polícia Civil de Wenceslau Braz. O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho.

Como o carro não apresentava irregularidades ou pendências administrativas, ele foi liberado no próprio local do acidente e entregue aos familiares da vítima após a conclusão dos trabalhos periciais.