Motorista passa mal e tomba carro em praça na região

Um motorista, de 74 anos, ficou ferido depois de passar mal e tombar o carro em uma praça de Maringá. O acidente foi registrado no começo da tarde deste sábado (30).

Segundo os bombeiros, que atenderam a ocorrência, o motorista estava contornando a Praça Manoel Ribas, quando teria sofrido um mal súbito. Ele perdeu o controle da direção e tombou o carro na calçada.

Os bombeiros precisaram cortar parte do teto do veículo para retirar o homem do carro. Ele foi socorrido e levado para o hospital, mas sem gravidade.

