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Motorista paraguaio é preso na BR-277 com 298 kg de cocaína em tanque de combustível

Apreensão ocorreu nesta terça-feira após cães indicarem a presença de ilícitos na estrutura da carreta; motorista foi encaminhado à Polícia Federal

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.08.2026, 07:10:28 Editado em 05.08.2026, 07:10:21
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Motorista paraguaio é preso na BR-277 com 298 kg de cocaína em tanque de combustível
Autor Drogas foram encontradas por cães farejadores - Foto: PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 298 quilos de cocaína ocultos no tanque de combustível de uma carreta na BR-277, em Balsa Nova, região metropolitana de Curitiba. A ação ocorreu nesta terça-feira (4), no quilômetro 146 da rodovia, e resultou na prisão em flagrante de um motorista paraguaio de 47 anos pelo crime de tráfico de drogas.

-LEIA MAIS: Acidente entre Cândido de Abreu e Reserva deixa um morto e dois feridos na PR-487

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Durante a abordagem ao veículo, que transportava uma carga de trigo com suposto destino à capital paranaense, uma equipe especializada da corporação utilizou cães farejadores na vistoria. Os animais indicaram a presença de substâncias ilícitas na área externa do veículo, levando os agentes a realizarem uma busca aprofundada que revelou um compartimento secreto repleto de tabletes do entorpecente.

Após receber voz de prisão, o condutor relatou aos policiais que o destino final da droga seria o estado de Santa Catarina. O homem foi imediatamente encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Curitiba, onde permanecerá à disposição da Justiça para os procedimentos legais cabíveis.

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balsa nova BR 277 cocaína operação policial Polícia Rodoviaria federal Traficante
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