Motorista para carro a fim de ajudar em acidente e acaba sendo roubada

O crime foi registrado na noite dessa quarta-feira (20)

Uma motorista foi assaltada na noite de quarta-feira (20) após parar o veículo que conduzia para ajudar em um acidente na PR-317, em Engenheiro Beltrão, Paraná. O caso foi registrado pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

De acordo com a corporação, a vítima estacionou seu automóvel ao perceber que havia uma caminhonete tombada na pista. Entretanto, no momento em que se aproximou para ver se havia alguém ferido, ela foi abordada por três homens armados.

A mulher disse aos policiais da PRE que os criminosos estavam encapuzados e que roubaram o carro dela. Após isso, eles fugiram.

A polícia acredita que os criminosos capotaram a caminhonete ao tentar abordar um ônibus para assaltar os passageiros. Dentro do veículo, os policiais encontraram miguelitos, que são objetos usados para furar pneus, além de um giroflex.



Além disso, a PRE disse que a caminhonete usada pelos assaltantes estava com uma placa clonada e que o veículo tinha sido roubado em Cianorte, no noroeste do estado.

O caso é investigado pela Polícia Civil. Nenhum suspeito foi localizado.

