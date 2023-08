Motorista morre prensado pelo próprio caminhão na BR-277

Um motorista de 53 anos de uma carreta bitrem morreu na tarde de quarta-feira (9) após ser atingido pelo próprio veículo na BR-277.

continua após publicidade

O acidente foi na região da Serra do Mar, em Morretes, no litoral do Paraná. A vítima foi identificada como Josias Bueno de Lima, ele era morador de Barra do Garça, no Mato Grosso.

- LEIA MAIS: Homem destrói moto de entregador após briga de trânsito no PR; vídeo

continua após publicidade

Segundo informações de testemunhas, ele teria parado o caminhão e desceu para verificar os freios que haviam dado problema, porém, o caminhão começou a descer.

Ele tentou entrar na cabine para segurar o caminhão, mas acabou sendo prensado contra a mureta. Logo após o caminhão acabou tombando.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionados e só puderam constatar o óbito.

continua após publicidade

A carga de soja que era transportada pela carreta ficou esparramada à margem da rodovia.

Polícia Civil e Criminalística também foram acionados, após levantamento, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Paranaguá.

Siga o TNOnline no Google News