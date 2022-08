Motorista morre prensado ao bater em carreta, no Oeste do PR

Da Redação

Um motorista morreu preso às ferragens do veículo que conduzia, quando bateu contra um caminhão, na BR 163, na tarde deste domingo (21), na região Oeste do Estado. O acidente ocorreu entre as cidades de Marechal Cândido Rondon e Mercedes.

O Samu e o Corpo de Bombeiros de Marechal Cândido Rondon foram mobilizados para atender a ocorrência, no início da tarde deste domingo (21), na rodovia entre Mercedes e Marechal.

A vítima fatal era o condutor do Fiat Palio, que bateu no caminhão bitrem. O Corpo de Bombeiros precisou utilizar equipamento especializado para o desencarceramento do motorista, que teve morte registrada no local. Ele era morador de Mercedes.

A Polícia Rodoviária Federal fez os levantamentos iniciais do acidente e isolou a área até a chegada das equipes da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal, de Toledo, para a remoção do corpo.

O Samu ainda atendeu a duas pessoas que ocupavam o caminhão, ambas com feriamentos leves. Elas foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Marechal Cândido Rondon.

