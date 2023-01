Motorista morre na BR-277 e corpo é encontrado 12 horas depois

Da Redação

Um acidente de trânsito, envolvendo um veículo Fiat Uno, resultou na morte de um homem, de 35 anos, na BR-277, em Guaraniaçu, no oeste do Paraná. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a tragédia aconteceu por volta das 18h de sexta-feira (20), porém, o veículo e o corpo da vítima só foram encontrados 12 horas depois, às 5h30 deste sábado (21).

Conforme a corporação, o motorista do Uno perdeu o controle da direção, saiu da pista, colidiu contra uma árvore e capotou. Na sequência, o automóvel caiu em um barranco. O veículo parou com as rodas para cima.

As autoridades informaram que o condutor do carro era morador de Ibema, também no oeste do Estado, e, provavelmente, se envolveu no acidente após se perder em uma chuva. Chovia bastante no momento em que o acidente ocorreu.

Segundo a empresa proprietária do veículo que o homem dirigia, a última localização do veículo, pelo rastreador, foi nesta sexta-feira, às 18h. Um funcionário da empresa foi quem encontrou o carro acidentado e acionou o socorro para o motorista, já na manhã deste sábado.



Após a vítima ser encontrada, uma equipe do Instituto Médico Legal (IML), de Cascavel, foi acionada para fazer a remoção do corpo.

Com informações do Ric Mais.

