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FATALIDADE

Motorista morre em colisão frontal entre Frontier e caminhão na BR-277 no PR

Condutor da caminhonete não resistiu aos ferimentos e morreu no local

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.06.2026, 22:50:07 Editado em 19.06.2026, 22:50:01
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Motorista morre em colisão frontal entre Frontier e caminhão na BR-277 no PR
Autor O acidente ocorreu por volta das 18h30, no km 519 da rodovia - Foto: Reprodução/Catve

Um homem morreu em colisão frontal entre uma caminhonete Nissan Frontier e um caminhão na BR-277, em Guaraniaçu (PR), no Oeste do estado, na noite desta sexta-feira (19). O acidente ocorreu por volta das 18h30, no km 519 da rodovia. Os dois veículos tinham placas de Cascavel.

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📰 LEIA MAIS: Jovem fica ferido em batida entre carro e moto próximo à Rodoviária de Apucarana

O motorista da caminhonete não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caminhoneiro saiu ileso. A identidade da vítima ainda não havia sido divulgada.

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Equipes de resgate e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram mobilizadas para o atendimento e para controle do tráfego, que ficou parcialmente interditado durante os trabalhos. As circunstâncias da batida ainda serão investigadas pelas autoridades.

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A identidade da vítima fatal ainda não foi informada.

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