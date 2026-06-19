Motorista morre em colisão frontal entre Frontier e caminhão na BR-277 no PR

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Um homem morreu em colisão frontal entre uma caminhonete Nissan Frontier e um caminhão na BR-277, em Guaraniaçu (PR), no Oeste do estado, na noite desta sexta-feira (19). O acidente ocorreu por volta das 18h30, no km 519 da rodovia. Os dois veículos tinham placas de Cascavel.

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O motorista da caminhonete não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caminhoneiro saiu ileso. A identidade da vítima ainda não havia sido divulgada.

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Equipes de resgate e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram mobilizadas para o atendimento e para controle do tráfego, que ficou parcialmente interditado durante os trabalhos. As circunstâncias da batida ainda serão investigadas pelas autoridades.

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A identidade da vítima fatal ainda não foi informada.