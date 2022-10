Motorista morre em colisão frontal com carreta, no Paraná

Da Redação

Um homem de 55 anos morreu em um acidente na tarde deste domingo, 09, na PR 445, em Londrina, depois de bater de frente com uma carreta no KM 103. A ocorrência foi registrada por volta das 14h40. A vítima fatal dirigia um GM Montana com placas de Londrina. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada.

Segundo o boletim de ocorrências, conforme dados colhidos no local, o motorista da Montana trafegava no sentido Bela Vista do Paraíso ao Trevo da Warta, e ao atingir o km 103 colidiu frontalmente com a carreta com placas de Guarapuava que trafegava em sentido contrário. Ele morreu na hora. O motorista da carreta, de 57 anos, não teve ferimentos.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina. As causas do acidente deverão ser apuradas.

Outro acidente

Um acidente entre um carro e duas carretas, registrado no km 326 da BR-376, entre Ortigueira e Mauá da Serra, próximo ao Bairro das Franças, deixou um motorista morto na tarde deste domingo (9), por volta das 16h.

A violenta colisão deixou o Fiat Uno, com placas de Araçatuba-SP, completamente destruído. O condutor do carro, de 23 anos, que estava sozinho, morreu na hora. A princípio, os motoristas das carretas, uma com placas de Campo Largo-PR e outra de Castro-PR, não se feriram. Saiba mais clicando aqui.

