Motorista morre em colisão frontal com caminhão na PR-090

A batida foi no km 224 na região da localidade de Barro Preto, em Ventania

Um homem de 52 anos morreu após uma colisão frontal na PR-090, município de Ventania/PR, na noite de domingo (19).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual(PRE), a batida foi por volta das 18h45, no km 224 na região da localidade de Barro Preto.

A batida envolveu um Chevrolet Corsa Sedan, com placas de Ventania, que bateu de frente com um caminhão Volkswagen 24330, com placas de Ponta Grossa.

Ainda segundo a PRE, o Corsa seguia sentido Ventania, enquanto o caminhão trafegava sentido Curiúva.

O motorista do automóvel de 52 anos morreu no local do acidente. O caminhoneiro, também de 52 anos, não se feriu.

Além da PRE atenderam a ocorrência equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Instituto de Criminalística, as causas do acidente estão sendo apuradas.

O corpo do motorista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal(IML) de Ponta Grossa.

* Com informações CGN

