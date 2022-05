Motorista morre em colisão entre veículos em rotatória

Da Redação

Um acidente fatal foi registrado na madrugada desta segunda-feira (23), em uma rotatória da Avenida Maringá, em Londrina, Paraná. Um homem, de 50 anos, morreu na colisão envolvendo dois veículos.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o automóvel que a vítima conduzia capotou por conta da batida. O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Já o outro carro parou no gramado da rotatória. O condutor não teve ferimentos graves e foi levado para o hospital.



Os bombeiros acreditam que um dos veículos tenha furado a preferencial da rotatória, causando o acidente.

De acordo com os bombeiros, o motorista que sobreviveu se recusou a fazer o teste do bafômetro. Testemunhas disseram aos socorristas que, antes do acidente, ele estava em um bar.

Após receber atendimento médico, o condutor foi levado para a delegacia.

Com informações do g1.