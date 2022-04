Motorista morre em colisão contra traseira de carreta no PR

Da Redação

Carlos Roberto Rodrigues, 38 anos, morreu na noite de sábado (23) em grave acidente de trânsito registrado na PR-317, nas proximidades do Aeroporto de Maringá.

A vítima fatal, dirigia um Fiat/Strada com placas de Floresta e colidiu violentamente na traseira de uma carreta bitrem carregada com farelo de soja. Carlos Roberto que ficou preso às ferragens morreu no local do acidente.

Atenderam a ocorrência equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU, Policia Rodoviária Estadual e peritos do Instituto de Criminalística.

O corpo foi recolhido e encaminhado ao IML de Maringá, onde passaria pelo exame de necropsia.

