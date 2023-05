Motorista morre em capotamento de carro na PR-487, em Manoel Ribas

Da Redação

Acidente foi nas proximidades do laticínio e do CTG Coração do Paraná

Um homem de 34 anos morreu após capotar o carro que dirigia no começo da noite desta terça-feira (16), em Manoel Ribas, na região central do Paraná.

O grave acidente de trânsito foi por volta das 18h30, na PR-487, nas proximidades do laticínio e do CTG Coração do Paraná.

De acordo com informações de populares, o motorista que estava sozinho num GM Astra bordô com placas de Manoel Ribas, teria perdido o controle do carro que saiu da pista e capotou.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã, da Defesa Civil de Manoel Ribas e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para o socorro, mas o motorista não sobreviveu aos graves ferimentos e morreu no local.

A Criminalística e a Polícia Civil também foram chamados ao local do acidente para os procedimentos legais. As circunstâncias que levaram ao acidente estão sendo apuradas.

O corpo seria recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Ivaiporã.

