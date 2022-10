Motorista morre em batida frontal na BR-369 na madrugada

Da Redação

Um motorista, de 27 anos, morreu após bater frontalmente contra um ônibus na BR-369, próxima a Cornélio Procópio, na madrugada deste domingo (30).

Segundo informações do local, o Peugeot invadiu a pista contrária e o motorista do ônibus, que fazia a linha São Paulo a Foz do Iguaçu, não conseguiu desviar.

O motorista do carro era morador de Londrina.

No ônibus estavam 22 passageiros, que não sofreram lesões. O condutor do ônibus sofreu lesões leves e foi encaminhado pelo SAMU à Santa Casa de Cornélio Procópio.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Científica, da Polícia Rodoviária Federal e do IML compareceram à ocorrência.

Com informações, Tarobá News

