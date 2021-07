Da Redação

Motorista morre em acidente na BR-376 e carga é saqueada

Um acidente fatal foi registrado na BR-376 entre os municípios de Mauá da Serra e Ortigueira, região mais conhecida como Serra do Cadeado, no Paraná, na noite de quinta-feira (22). Mesmo com o motorista em óbito, aproximadamente 50 pessoas saquearam parte da carga de leite e ainda usaram pedras para atacar os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

continua após publicidade .

A PRF informou que a carreta com placas de Cambé, carregada com leite, tombou na rodovia e o condutor Valdemir Aparecido, morreu no local. O que chama atenção, é que mesmo com a vítima fatal no interior da cabine, pessoas estavam saqueando a carga.

Quando a equipe da PRF chegou, os suspeitos, aproximadamente 50 pessoas, correram para uma mata e se esconderam, porém, pedras foram arremessadas contra os agentes, um policial foi atingido e ficou ferido. Ele sofreu escoriações em membro superior, sem gravidade.

continua após publicidade .

Devido ao ataque, a perita foi impedida de realizar o trabalho dela. Nenhuma pessoa foi detida. Conforme a PRF, foi o segundo acidente com saque de carga que aconteceu na mesma região.

Um caminhão carregado com frango congelado tombou na BR-376, na Serra do Cadeado, e muitas pessoas saquearam parte da carga. Neste acidente, o motorista saiu ileso.

Foto por Reprodução

Parte da carga de leite foi saqueada