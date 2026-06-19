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FATALIDADE

Motorista morre em acidente envolvendo três veículos na PR-435

Acidente fatal envolveu um caminhão Scania, um Honda Civic e uma Fiat Fiorino

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.06.2026, 20:41:41 Editado em 19.06.2026, 22:17:29
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Motorista morre em acidente envolvendo três veículos na PR-435
Autor Acidente aconteceu por volta das 10 horas, no km 21,6 da rodovia, no trecho entre Congonhinhas e Ibaiti - Foto: PRE

Um homem de 41 anos morreu em um acidente envolvendo um carro, uma Fiorino e um caminhão na manhã desta sexta-feira (19), na rodovia PR-435, em Congonhinhas (PR).

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De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 10 horas, no km 21,6 da rodovia, no trecho entre Congonhinhas e Ibaiti.

Conforme os levantamentos realizados no local, um Honda Civic e um caminhão Scania trafegavam no sentido Congonhinhas-Ibaiti quando o Civic se envolveu em uma colisão frontal com uma Fiat Fiorino, que seguia na direção contrária. Na sequência, o carro atingiu a traseira do semirreboque acoplado ao caminhão.

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O condutor da Fiorino morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina.

Já o motorista do Honda Civic, de 60 anos, sofreu ferimentos e foi socorrido por uma aeronave, sendo encaminhado ao Hospital Evangélico de Londrina.

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O condutor do caminhão, de 29 anos, não se feriu. Ele realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado de 0,00 mg/l.

Segundo a PRE, os três veículos estavam com a documentação regular e foram liberados aos responsáveis após os procedimentos no local. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

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acidente congonhinhas NOTÍCIAS pr-435 rodovia PR-435 transito
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