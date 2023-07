Motorista morre em acidente entre três caminhões na BR-277

Caminhoneiro morreu no acidente

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um grave acidente entre três caminhões aconteceu na tarde desta quarta-feira (12) na BR-277, em Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná. A Polícia Rodoviária Federal confirma a morte de um dos caminhoneiros.

continua após publicidade

De acordo com a PRF, o acidente foi registrado no km 189. A batida ocorreu por volta das 15h. Outro caminhoneiro ficou ferido e foi encaminhado para um hospital no município de Palmeira.

-LEIA MAIS: Simepar alerta para 'mudanças bastante bruscas' no Paraná; vídeo

continua após publicidade

A vítima tinha 72 anos e transportava óleo vegetal e seguia sentido Irati. O outro caminhão levava carne de aves congeladas e estava a caminho de Curitiba. O terceiro veículo envolvido não teve vítimas.

O Corpo de Bombeiros e o Instituto Médico Legal (IML), foram acionados no local do acidente.

Com informações da ricmais.

Siga o TNOnline no Google News