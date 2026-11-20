Batida frontal entre carro e ônibus foi registrada em Imbituva, na noite de quinta-feira (19)

Um motorista morreu e três mulheres ficaram feridas em uma colisão entre um carro e um ônibus na PR-522, na noite dessa quinta-feira (19), em Imbituva.

-LEIA MAIS: Casal paraguaio é preso com 123 kg de cocaína escondidos em cama de caminhão no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o ônibus Volvo M. Polo, com placas de Imbituva, e o carro Fiat Uno, com placas de Guamiranga, trafegavam pela rodovia em sentidos opostos quando, no km 12, se envolveram em uma colisão frontal.

Devido à gravidade da batida, o motorista do Fiat Uno, de 40 anos, não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito ainda no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa.

Além da vítima fatal, três passageiras do carro, de 19, 16 e 20 anos, ficaram feridas. O condutor do ônibus não sofreu ferimentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações do portal aRede