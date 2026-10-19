Motorista morre e três ficam feridos após ônibus bater na traseira de caminhão na BR-376

Acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (19); coletivo viajava do interior de São Paulo para Santa Catarina com 16 passageiros

Um motorista de ônibus de 43 anos morreu e três passageiros ficaram feridos em um grave acidente na madrugada desta segunda-feira (19), no km 519 da BR-376, em Ponta Grossa. A colisão ocorreu por volta das 3h, no sentido Curitiba, quando o coletivo bateu violentamente na traseira de um caminhão de carga.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus da empresa Eucatur fazia o trajeto entre Presidente Prudente, no interior de São Paulo, e Florianópolis, em Santa Catarina. O condutor do veículo chegou a receber socorro das equipes de emergência acionadas para a ocorrência, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu ainda no local da batida. O coletivo transportava um total de 16 passageiros no momento do impacto.

As três vítimas que sofreram ferimentos foram prontamente atendidas e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Paula e para o Hospital Regional de Ponta Grossa.

O caminhão envolvido no acidente, que tem placas do próprio município onde ocorreu a batida, transportava uma carga de frango e seguia viagem rumo ao Porto de Paranaguá, no litoral paranaense.