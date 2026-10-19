Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
PARANÁ

Motorista morre e três ficam feridos após ônibus bater na traseira de caminhão na BR-376

Acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (19); coletivo viajava do interior de São Paulo para Santa Catarina com 16 passageiros

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Motorista morre e três ficam feridos após ônibus bater na traseira de caminhão na BR-376
Autor Acidente deixou um morto e três feridos - Foto: PRF

Um motorista de ônibus de 43 anos morreu e três passageiros ficaram feridos em um grave acidente na madrugada desta segunda-feira (19), no km 519 da BR-376, em Ponta Grossa. A colisão ocorreu por volta das 3h, no sentido Curitiba, quando o coletivo bateu violentamente na traseira de um caminhão de carga.

-LEIA MAIS: Acidente entre moto e caminhão deixa dois mortos na BR-369 em Cambé

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus da empresa Eucatur fazia o trajeto entre Presidente Prudente, no interior de São Paulo, e Florianópolis, em Santa Catarina. O condutor do veículo chegou a receber socorro das equipes de emergência acionadas para a ocorrência, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu ainda no local da batida. O coletivo transportava um total de 16 passageiros no momento do impacto.

As três vítimas que sofreram ferimentos foram prontamente atendidas e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Paula e para o Hospital Regional de Ponta Grossa.

O caminhão envolvido no acidente, que tem placas do próprio município onde ocorreu a batida, transportava uma carga de frango e seguia viagem rumo ao Porto de Paranaguá, no litoral paranaense.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente BR 376 caminhâo notícias do Paraná ônibus Ponta Grossa tragédia
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV