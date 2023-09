Motorista morre e passageiro fica em estado grave em acidente

Socorristas do Siate foram acionados para atenderem vítimas de acidente de trânsito na PR-486, na altura do quilômetro 03, na tarde deste sábado (16) em Cascavel.

De acordo com as informações, a colisão entre uma Saveiro e um caminhão, ambos com placas de Cascavel, resultou na morte de um homem de 54 anos de idade, condutor do utilitário e identificado como Israel Ferreira de Souza, e deixou outro, de 48 anos, passageiro do veículo, em estado grave.

O homem ferido ficou encarcerado e precisou ser encaminhado com urgência até o Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP).



Já o motorista do caminhão necessitou ser encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento, pois, apesar de não apresentar ferimentos, estava em estado de choque.

Segundo o Subtenente Lasta do Corpo de Bombeiros, o impacto entre os veículos foi bastante forte. De acordo com ele, o condutor da Saveiro teria perdido o controle da direção e rodado na pista, colidindo a lateral contra a frente do caminhão.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo, que deverá passar por exames antes de ser liberado aos familiares para a realização dos atos fúnebres.

* Com informações CGN

