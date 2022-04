Motorista morre e oito pessoas ficam feridas na PR-445

Da Redação

Um grave acidente na PR-445 deixou uma pessoa morta e outras oito feridas na noite de sábado (16). A batida ocorreu entre Bela Vista do Paraíso e Warta, no norte-central do Paraná, por volta das 23 horas, e envolveu três automóveis, um VW/Gol, com placas de Bela Vista do Paraíso; um Hyundai Azera, com placas de Rolândia, e uma camionete S-10, também com placas de Bela Vista do Paraíso.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o Gol trafegava no sentido Londrina a Bela Vista do Paraíso e ao atingir o KM 103 bateu de frente com um Hyundai/ Azera que trafegava no sentido contrário. A caminhonete que trafegava no mesmo sentido do Gol acabou também colidindo com um dos veículos e capotou.

O motorista do Gol, um jovem de 19 anos morreu no local. O corpo, que não teve a idade revelada, foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina. Uma passageira do Gol de 20 anos teve ferimentos leves e encaminhada para Santa Casa de Cambé

O motorista do Hyundai, duas mulheres e uma adolescente tiveram ferimentos leves, segundo a polícia. Na caminhonete que capotou, o motorista, uma mulher e uma adolescente também sofreram ferimentos leves.

Todos os feridos foram encaminhados para hospitais de Londrina e da região.