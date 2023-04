Motorista morre e 2 pessoas ficam feridas em acidente no norte do PR

Da Redação

Um grave acidente registrado na manhã deste domingo (9) deixou um homem morto e duas pessoas feridas na PR-317, em Santa Fé, no norte do Paraná. A colisão frontal envolveu um carro e um caminhão.

Segundo o erviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as três vítimas eram ocupantes do carro. O condutor morreu no local.

Um menino de 12 anos, que estava no banco frontal do passageiro, ficou gravemente ferido e foi socorrido de helicóptero para atendimento médico. No banco de trás estava uma passageira de 40 anos. Ela também ficou gravemente ferida e foi encaminhada para um hospital. Os dois precisaram ser entubados.

O motorista do caminhão saiu ileso.

Até a publicação desta reportagem, a polícia não havia confirmado possíveis causas do acidente.

Com informações, g1.

