Motorista morre depois de ser ejetada do próprio veículo na PR-497

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) registrou um acidente fatal na tarde dessa quinta-feira (28), na PR-497, em Santa Helena, município localizado no oeste do Paraná.

Conforme a PRE, uma motorista viajava no sentido de Itaipulândia para São Miguel do Iguaçu, quando perdeu o controle da direção.

Na sequência, o automóvel saiu da rodovia e capotou. Neste momento, o corpo da motorista foi ejetado do carro.

Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, chegou a ser acionada, porém, nada pôde ser feito. A mulher, de 39 anos, morreu no local.

O Instituto Médico-Legal (IML) esteve no local para recolher o corpo da vítima.

Outro acidente

Uma mulher morreu na manhã desta sexta-feira (28), após capotamento na PR-453, a aproximadamente quatro quilômetros de Borrazópolis, no Vale do Ivaí, Paraná.

O acidente foi registrado, por volta das 6h30, segundo informações de populares, a mulher foi ejetada do carro ficando com ferimentos graves. A pista estava molhada na hora do acidente.

Socorristas do Hospital de Borrazópolis foram acionados para o local do acidente, onde foi constatado do óbito.

A vítima foi identificada como Luciana Mansano, moradora de Faxinal, era socorrista do Samu e prestava serviços em Borrazópolis.

