Motorista morre carbonizado em acidente entre carros na BR-373

O condutor do Prisma morreu no local e a passageira foi socorrida em estado grave

Uma pessoa morreu carbonizada no início da manhã desta quinta-feira (11) na BR-373. O acidente de trânsito foi na altura do quilômetro 194 da rodovia e envolveu dois carros. Duas pessoas também tiveram ferimentos graves.

A batida foi na região de Uvaia, no trecho entre Ponta Grossa e Imbituva no Paraná. A vítima fatal dirigia um GM/Prisma com placas de Cubatão (SP) que colidiu frontalmente com GM/Onix com placas de Prudentópolis (PR).

Após a colisão, o Prisma pegou fogo e ficou totalmente destruído. O condutor do Prisma morreu no local e a passageira foi socorrida em estado grave.

A motorista de 49 anos, que dirigia o Onix sofreu ferimentos graves e também foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. As vítimas foram encaminhadas ao hospital pela equipe do Samu.

Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam para extinguir as chamas, o que interditou totalmente a pista em ambos os sentidos.

Equipe da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal também foram acionados. As causas do acidente estão sendo investigadas.

* Com informações PP News

