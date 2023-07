Motorista morre carbonizado após colisão entre três veículos na BR-369

Um caminhão baú e outros dois carros se envolveram em um grave acidente na manhã desta sexta-feira (14), na rodovia BR-369, no Norte Pioneiro do Paraná. O motorista de um Fiat Uno ficou preso às ferragens e acabou morrendo carbonizado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência por volta das 5h20, na altura do quilômetro 31. De acordo com as autoridades, o caminhão seguia sentido Ourinhos a Andirá, quando colidiu frontalmente com os carros que vinham no sentido contrário.

Um Fiat Uno e um Fiat Palio pegaram fogo após o forte impacto. O motorista do Uno ficou encarcerado e morreu carbonizado no local do acidente. No Palio, o motorista e os passageiros do carro conseguiram sair do veículo.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado e encaminhou os feridos para o Hospital de Andirá. O caminhoneiro também foi levado para receber atendimento médico. Polícia Civil, Polícia Científica e Instituto Médico Legal estiveram no local para levantamento de dados e remoção do corpo.

A PRF fará o laudo pericial de acidente de trânsito e o remeterá à autoridade policial.

