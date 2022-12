Motorista morre carbonizado após carro cair em ribanceira no Paraná

Da Redação

O acidente ocorreu no KM 84, no sentido São Paulo

O motorista de um carro morreu carbonizado após capotar e despencar em uma ribanceira na noite desta sexta-feira (30), rodovia BR-116, localizada em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O acidente ocorreu no KM 84, no sentido São Paulo.

Segundo informações apuradas pela reportagem da RICtv, o homem que dirigia o veículo perdeu o controle da direção em uma curva. O Corpo de Bombeiros foi acionado no local, mas o corpo do motorista já estava totalmente carbonizado. A vítima ainda não foi identificada. O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo do motorista.

Jovem morto

Um trabalhador encontrou um jovem morto com uma facada no peito, nesta sexta-feira (30). O segurança voltava do serviço quando se deparou com o corpo da vítima caído em um canteiro de obras. O caso aconteceu no bairro São Francisco, próximo à área central de Curitiba, capital do Paraná.

A vítima ainda não foi identificada e, de acordo com informações do canal RicMais, aparentava ter entre 20 e 30 anos. O rapaz vestia uma camiseta do jogador Messi, da seleção da Argentina. Ao encontrar o corpo, o segurança acionou a Polícia Militar (PM).

