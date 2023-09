Motorista morre após veículo bater contra árvore no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um homem, de 40 anos, morreu e outras duas pessoas ficaram gravemente feridas após o motorista bater o carro que dirigia contra uma árvore na PR-218, entre Loanda e Santa Cruz de Monte Castelo, ambas no noroeste do Paraná.

continua após publicidade

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel (Samu), o motorista seguia em pista simples quando perdeu o controle da direção e atingiu a árvore, às margens da rodovia.

- LEIA MAIS: Veja o movimento nas estradas do Paraná neste domingo (10)

continua após publicidade

Com o impacto, as duas passageiras, de 20 e 28 anos, ficaram gravemente feridas e atendidas pela equipe médica. O motorista morreu no local.

Ambas foram encaminhadas paro os hospitais de Paranavaí e de Maringá. A rodovia precisou ser interditada para o pouso do helicóptero.

Conforme a corporação, foram cerca de duas horas para fazer o resgate das vítimas presas às ferragens.



Siga o TNOnline no Google News