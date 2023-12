Motorista morre após tombar caminhão na BR-277 no Paraná

Um grave acidente deixou um motorista morto e uma criança de 8 anos ferida na madrugada desta quarta-feira (20), na BR-277, em um trecho entre Prudentópolis e Guarapuava, região Central do Paraná. O veículo ocupado por pai e filho, transportava óleo vegetal e tombou na altura do km 295 da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a criança foi levada para um hospital de Prudentópolis. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou a morte do motorista. O caminhão estava carregado com óleo vegetal e interditou a rodovia.

Ainda segundo a PRF, um outro filho do caminhoneiro seguia em um caminhão logo atrás e chegou rapidamente no acidente. O rapaz disse que costumava fazer viagens junto com o pai e que seguiam em direção a Clevelândia. As causas do acidente devem ser investigadas.

