Motorista morre após tombamento de caminhão na BR-376

Um tombamento de caminhão resultou na morte de um motorista nesta terça-feira (28), no Contorno Leste, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O veículo estava carregado com trigo e o motorista ficou preso entre as ferragens.

O acidente aconteceu na alça de acesso da BR-376 para a BR-116 e também deixou o trânsito lento aos demais motoristas. Há suspeita que o caminhão tenha acessado uma parte de grama, o que fez o veículo pender para o lado esquerdo e tombar. A carreta é do município de Mato Leitão, no Rio Grande do Sul (RS), e, a princípio, estaria a caminho do Porto de Paranaguá.

